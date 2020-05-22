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Кого первыми будут прививать от коронавируса

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#прививка #вакцина #коронавирус
Кого первыми будут прививать от коронавируса

Большое количество вакцины сразу произвести сложно, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если произвести много препарата вначале не удастся, первыми его получат те, кто входит в группу риска, сообщила она.

Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации, — добавила она.

Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины. Попова подчеркнула, что сейчас ведется работа над увеличением производственных мощностей на государственном уровне. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России вакцина от коронавируса COVID-19 для массового применения появится к концу июля. Вице-спикер Татьяна Голикова ранее сказала, что в стране ведется разработка 47 вакцин.

Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человека выздоровели, 2 972 скончались.


Планирующаяся в будущем массовая вакцинация от нового типа коронавируса создает целый комплекс проблем юридического характера, ко многим из которых следует заранее готовиться и самим гражданам, и государственным властям, заявила управляющий партнер английской консалтинговой компании Elgin FO limited Светлана Рябоконь.

- В настоящее время, с одной стороны, все защищают свои личные данные, на их распространение требуется разрешение и так далее, а с другой стороны, множество личных данных оседает в базах данных частных компаний, и никто не знает, как они будут использованы. Та же ситуация, с моей точки зрения, возникает при обязательной глобальной вакцинации, - отмечает Рябоконь.

Наиболее безболезненным с юридической точки зрения, по ее словам, будет сценарий, при котором прививка от COVID-19 будет осуществляться как нынешние плановые прививки от краснухи, кори и других заболеваний, то есть не требовать дополнительных анализов (в Британии, к примеру, вакцинация детей не требует никаких дополнительных тестов).
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#прививка #вакцина #коронавирус

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