Кого первыми будут прививать от коронавируса

Большое количество вакцины сразу произвести сложно, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если произвести много препарата вначале не удастся, первыми его получат те, кто входит в группу риска, сообщила она.





- Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации, — добавила она.



Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины. Попова подчеркнула, что сейчас ведется работа над увеличением производственных мощностей на государственном уровне. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России вакцина от коронавируса COVID-19 для массового применения появится к концу июля. Вице-спикер Татьяна Голикова ранее сказала, что в стране ведется разработка 47 вакцин.



Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человека выздоровели, 2 972 скончались.





Планирующаяся в будущем массовая вакцинация от нового типа коронавируса создает целый комплекс проблем юридического характера, ко многим из которых следует заранее готовиться и самим гражданам, и государственным властям, заявила управляющий партнер английской консалтинговой компании Elgin FO limited Светлана Рябоконь.



- В настоящее время, с одной стороны, все защищают свои личные данные, на их распространение требуется разрешение и так далее, а с другой стороны, множество личных данных оседает в базах данных частных компаний, и никто не знает, как они будут использованы. Та же ситуация, с моей точки зрения, возникает при обязательной глобальной вакцинации, - отмечает Рябоконь.



Наиболее безболезненным с юридической точки зрения, по ее словам, будет сценарий, при котором прививка от COVID-19 будет осуществляться как нынешние плановые прививки от краснухи, кори и других заболеваний, то есть не требовать дополнительных анализов (в Британии, к примеру, вакцинация детей не требует никаких дополнительных тестов). Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.- Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации, — добавила она.Ранее Попова заявляла, что ограничения в России отменят только после создания вакцины. Попова подчеркнула, что сейчас ведется работа над увеличением производственных мощностей на государственном уровне. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России вакцина от коронавируса COVID-19 для массового применения появится к концу июля. Вице-спикер Татьяна Голикова ранее сказала, что в стране ведется разработка 47 вакцин.Согласно последним данным, в России выявлено 308 705 случаев CОVID-19. При этом 85 392 человека выздоровели, 2 972 скончались.Планирующаяся в будущем массовая вакцинация от нового типа коронавируса создает целый комплекс проблем юридического характера, ко многим из которых следует заранее готовиться и самим гражданам, и государственным властям, заявила управляющий партнер английской консалтинговой компании Elgin FO limited Светлана Рябоконь.- В настоящее время, с одной стороны, все защищают свои личные данные, на их распространение требуется разрешение и так далее, а с другой стороны, множество личных данных оседает в базах данных частных компаний, и никто не знает, как они будут использованы. Та же ситуация, с моей точки зрения, возникает при обязательной глобальной вакцинации, - отмечает Рябоконь.Наиболее безболезненным с юридической точки зрения, по ее словам, будет сценарий, при котором прививка от COVID-19 будет осуществляться как нынешние плановые прививки от краснухи, кори и других заболеваний, то есть не требовать дополнительных анализов (в Британии, к примеру, вакцинация детей не требует никаких дополнительных тестов).