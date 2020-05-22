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сегодня, 10:58
Москва вышла на первый этап смягчения ограничений
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Начинают работу МФЦ и каршеринг.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии ограничений, пишет ТАСС. На своем официальном сайте мэр написал, что "появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и "очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием".
С 25 мая вновь откроются 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. В МФЦ можно будет получить 150 услуг - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только по предварительной записи на mos.ru, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки.Каршеринг в столице также сможет восстановить работу с 25 мая, но с ограничениями - машину арендовать разрешается не менее чем на пять дней, у клиента должен быть цифровой пропуск, а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции. Передвигаться по столице с 27 мая можно будет только с московскими пропусками. Они доступны для оформления и жителям других регионов страны.
Собянин также напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Власти столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.
В Москве и Подмосковье с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции. Спустя примерно месяц мэр столицы объявил о начале ослабления введенных ограничений.Так, к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности и строительства.Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.В Москве число инфицированных достигло 155 219 человек (317 554 в России), 1794 (3009) пациента скончались, 40 682 (92 681) излечились, напоминает РИА Новости.
С 25 мая вновь откроются 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. В МФЦ можно будет получить 150 услуг - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только по предварительной записи на mos.ru, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки.Каршеринг в столице также сможет восстановить работу с 25 мая, но с ограничениями - машину арендовать разрешается не менее чем на пять дней, у клиента должен быть цифровой пропуск, а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции. Передвигаться по столице с 27 мая можно будет только с московскими пропусками. Они доступны для оформления и жителям других регионов страны.
Собянин также напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Власти столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.
В Москве и Подмосковье с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции. Спустя примерно месяц мэр столицы объявил о начале ослабления введенных ограничений.Так, к работе разрешили вернуться предприятиям промышленности и строительства.Однако горожане обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.В Москве число инфицированных достигло 155 219 человек (317 554 в России), 1794 (3009) пациента скончались, 40 682 (92 681) излечились, напоминает РИА Новости.
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