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У 14% сдавших тест оказались антитела к коронавирусу

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#антитела #тест #коронавирус
У 14% сдавших тест оказались антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тысяч человек. Чувствительность теста составляет более 95%, специфичность - 98%. Исследование выполняется методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии".

- Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов, - отмечается в сообщении.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов. Почти половина всех тестов — 47% — была проведена в Москве и Подмосковье, еще 14,6% анализов исследованы в Северо-Западном федеральном округе и 9,5% — в Приволжском федеральном округе. Также тесты проводились в Сибири (8,6%) и Центральном федеральном округе (7,9%), уточняет РИА Новости.
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#антитела #тест #коронавирус

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