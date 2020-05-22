В России
сегодня, 10:40
Вакцина от COVID-19 успешно испытана в России
203
Проведены тесты на ученых.
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19. Испытание оказалось успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор центра академик РАН Александр Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщал, что ученые-разработчики готовы сделать себе инъекцию, однако это никакого отношения к проведению клинических испытаний иметь не будет. Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.
- Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, - сказал Гинцбург в интервью агентству. Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: "Нет. Все живы, здоровы и радуются".
Вакцинация всего населения от коронавируса не произойдет одномоментно, процесс может растянуться на полгода, считает Гинцбург. Гинцбург отметил, что пока разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану, и, предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Однако, по его словам, сначала препарат будет в гораздо меньших количествах, чем требуется для иммунизации большей части населения, уточняет ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для массового применения в России появится к концу июля. По его словам, сейчас она проходит доклинические испытания, пишет «Коммерсант». Поиском вакцины от коронавируса заняты сотни лабораторий по всему миру. Всемирная организация здравоохранения заявила, что без создания вакцины победить пандемию не удастся. Сейчас в мире к клиническим испытаниям приступили девять научных центров. В России клинические испытания должны начаться в июне.
- Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (...) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены, - сказал Гинцбург в интервью агентству. Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: "Нет. Все живы, здоровы и радуются".
Вакцинация всего населения от коронавируса не произойдет одномоментно, процесс может растянуться на полгода, считает Гинцбург. Гинцбург отметил, что пока разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану, и, предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Однако, по его словам, сначала препарат будет в гораздо меньших количествах, чем требуется для иммунизации большей части населения, уточняет ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса для массового применения в России появится к концу июля. По его словам, сейчас она проходит доклинические испытания, пишет «Коммерсант». Поиском вакцины от коронавируса заняты сотни лабораторий по всему миру. Всемирная организация здравоохранения заявила, что без создания вакцины победить пандемию не удастся. Сейчас в мире к клиническим испытаниям приступили девять научных центров. В России клинические испытания должны начаться в июне.
203