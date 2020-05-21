Москвичей с антителами к COVID-19 хотят изолировать

Соблюдать двухнедельную самоизоляцию людям с выявленным в результате теста иммунитетом к коронавирусной инфекции планируют московские власти. Такие рекомендации содержатся в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при департаменте здравоохранения Москвы.





В документе не сказано, почему в таких случаях необходима изоляция. Однако там прописано, что наличие новой инфекции в организме возможно обнаружить «косвенно путем определения иммунного ответа хозяина». В первую очередь это касается людей, про которых нет данных о ранее перенесенном COVID-19, поясняет



В столице с 15 мая начались массовые бесплатные тестирования на антитела к коронавирусу. Москвичам будут приходить приглашения на исследования по почте и СМС-сообщениями. Результаты тестов опубликуются на сайте mos.ru. В Москве до 31 мая все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выявляться наличие иммунитета будет при выборочном массовом тестировании на антитела, пишет «Коммерсант» . Причины рекомендаций к самоизоляции у людей с антителами в документе не объясняются, однако оговаривается, что такая мера должна применяться по отношению к людям, у которых отсутствуют сведения о ранее перенесенном COVID-19.В документе не сказано, почему в таких случаях необходима изоляция. Однако там прописано, что наличие новой инфекции в организме возможно обнаружить «косвенно путем определения иммунного ответа хозяина». В первую очередь это касается людей, про которых нет данных о ранее перенесенном COVID-19, поясняет «Лента» . В решении комитета говорится, что диагностика на антитела позволяет выявить бессимптомных носителей вируса и пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания, которые сдали анализ не ранее чем через две недели после инфицирования. Согласно рекомендациям, если показатель IgM (ранние антитела) оказывается больше единицы, это говорит о «стадии иммунологического ответа на вирус». В таком случае гражданин должен соблюдать двухнедельную изоляцию, в некоторых случаях трехнедельную. Если показатель IgG (поздние антитела) больше или равен десяти, то также рекомендована самоизоляция, если ранее человек не получал положительный тест на коронавирус.В столице с 15 мая начались массовые бесплатные тестирования на антитела к коронавирусу. Москвичам будут приходить приглашения на исследования по почте и СМС-сообщениями. Результаты тестов опубликуются на сайте mos.ru. В Москве до 31 мая все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.