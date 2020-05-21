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сегодня, 13:31

За «серую» зарплату может грозить тюрьма

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#зарплата
За «серую» зарплату может грозить тюрьма

Сенаторы предложили сажать недобросовестных нанимателей.

Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики. Артамонов предложил "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат".

В настоящее время в стране действуют правила, согласно которым уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор призвал усилить борьбу с серой зарплатой и сажать в тюрьму всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.

В октябре 2019 года были опубликованы результаты исследований о «серых» зарплатах, пишут «Известия». В них говорилось, что зарплату в конверте получают около 16% россиян. Городом-лидером по таким зарплатам оказалась Тюмень (21% тамошних респондентов признался в получении денег в конвертах), на втором месте Нижний Новгород (20%), третье и четвертое поделили Казань и Ростов-на-Дону (по 19%). Самым «прозрачным» городом оказалась Пермь (11%).

Наибольшая доля неофициальных зарплат зафиксирована в розничной торговле, общепите и оптовой торговле. В образовании и науке, а также на госслужбе «серая» зарплата практически отсутствует. В этих сферах только по 1% опрошенных указали, что получают деньги в конверте.

Ранее сообщалось, что меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать, напоминает «Лента».
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#зарплата

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