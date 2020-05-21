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сегодня, 13:31
За «серую» зарплату может грозить тюрьма
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Сенаторы предложили сажать недобросовестных нанимателей.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики. Артамонов предложил "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат".
В настоящее время в стране действуют правила, согласно которым уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор призвал усилить борьбу с серой зарплатой и сажать в тюрьму всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.
В октябре 2019 года были опубликованы результаты исследований о «серых» зарплатах, пишут «Известия». В них говорилось, что зарплату в конверте получают около 16% россиян. Городом-лидером по таким зарплатам оказалась Тюмень (21% тамошних респондентов признался в получении денег в конвертах), на втором месте Нижний Новгород (20%), третье и четвертое поделили Казань и Ростов-на-Дону (по 19%). Самым «прозрачным» городом оказалась Пермь (11%).
Наибольшая доля неофициальных зарплат зафиксирована в розничной торговле, общепите и оптовой торговле. В образовании и науке, а также на госслужбе «серая» зарплата практически отсутствует. В этих сферах только по 1% опрошенных указали, что получают деньги в конверте.
Ранее сообщалось, что меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать, напоминает «Лента».
В настоящее время в стране действуют правила, согласно которым уголовное наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор призвал усилить борьбу с серой зарплатой и сажать в тюрьму всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.
В октябре 2019 года были опубликованы результаты исследований о «серых» зарплатах, пишут «Известия». В них говорилось, что зарплату в конверте получают около 16% россиян. Городом-лидером по таким зарплатам оказалась Тюмень (21% тамошних респондентов признался в получении денег в конвертах), на втором месте Нижний Новгород (20%), третье и четвертое поделили Казань и Ростов-на-Дону (по 19%). Самым «прозрачным» городом оказалась Пермь (11%).
Наибольшая доля неофициальных зарплат зафиксирована в розничной торговле, общепите и оптовой торговле. В образовании и науке, а также на госслужбе «серая» зарплата практически отсутствует. В этих сферах только по 1% опрошенных указали, что получают деньги в конверте.
Ранее сообщалось, что меньше половины россиян (45 процентов) сохранили заработные платы в апреле в полном объеме, а 44 процента временно перестали работать, напоминает «Лента».
166