За четыре месяца в Липецкой области заразились ВИЧ 100 человек

Медики отмечают, что количество заражений уменьшилось.

В январе-апреле 2020 года в Липецкой области было выявлено ровно 100 новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

При этом доля завозных случаев инфекции снижается, в основном вновь выявленные заболевшие являются местными жителями – 87 человек.

Только треть заразившихся подхватила инфекцию наркотическим путём, а 66 % - половым. Отметим, что в последние несколько лет именно половой путь передачи заразы вышел на первое место, что увеличивает риск распространения ВИЧ вне наркотического сообщества.

Инфекции регистрировались в основном среди людей 18-49 лет. Вместе с тем медики отмечают снижение заболеваемости ВИЧ. Например, за аналогичный период 2109 года заболевших было на 16,3 %больше.



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