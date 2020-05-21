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11 минут назад

Минздрав: несколько групп пациентов имеют высокий риск смерти от COVID-19

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#коронавирус
Минздрав: несколько групп пациентов имеют высокий риск смерти от COVID-19

В условиях коронавирусной пандемии летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний.

Об этом в интервью RT сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Она объяснила, как протекает COVID-19 на фоне эндокринных болезней, в том числе ожирения и сахарного диабета. Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и об организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.

Прежде всего в зоне риска, по мнению врача, находятся люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии, по словам Мокрышевой, в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей. Это обусловлено широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма инфекции, пишут «Известия».

При этом риск заражения COVID-19 никак не связан с весом человека, но у людей с избыточной массой тела нарушена функция органов дыхания, что приводит к дополнительным проблемам.

Специалист добавила, что в случае заражения коронавирусом людям с эндокринными заболеваниями может потребоваться коррекция лечения. В качестве профилактики COVID-19 эндокринолог посоветовала таким пациентам во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, режим рационального и сбалансированного питания, достаточного потребления воды. Также рекомендуется принимать витамины, согласовав их перечень и дозировку с лечащим врачом, а также не забывать о физической активности.

Ранее сообщалось, что польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе, напоминает " Лента". По словам представительницы Поморского научно-технологического парка Магдалены Малара-Щвитоньской, программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний».

По последним данным, в России выявлено 308 705 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. За весь период скончались 2 972 человека.

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#коронавирус

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