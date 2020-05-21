Мясников назвал бредом «правила» ношении маски

От сторон ничего не зависит, констатировал врач.

Бредом назвал врач и телеведущий Александр Мясников информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей, сообщается на YouTube-канале стопкоронавирус.рф, пишут «Известия» . По словам Мясникова, маску можно носить любой стороной, главное, чтобы фиксатор плотно прилегал к носу.

- Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред, — заявил врач. - Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС.

Ранее доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов заявил, что использованные медицинские маски представляют для человека опасность и требуют дезинфекции, в том числе перед утилизацией, напоминает РБК .