35 минут назад
В Долгоруковской районной больнице новый руководитель
Исполняющим обязанности главного врача после того, как все руководство учреждения заразилось коронавирусом, стал травматолог-ортопед.
- Многие сельчане с ним уже знакомы, так как он несколько лет уже трудился в качестве узкого специалиста в нашем лечебном учреждении. Последнее место работы – межрайонная больница Лебедяни, - так нового управленца представил в Instagram глава администрации Долгоруковского района Константин Моргачев.
Сегодня Константин Моргачев провел с Виктором Сивягиным рабочее совещание, они обсудили стратегию функционирования «Долгоруковской РБ» в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, основные направления дальнейшего развития здравоохранения в муниципалитете, приоритеты по улучшению качества медицинского обслуживания населения.
- И. о. главного врача приступил к своим обязанностям в трудное время. Наше медучреждение стало источником распространения COVID-19. Теперь больница и поликлиника возобновили свою работу после трехнедельного карантина, - пишет Моргачев. - Необходимо в первую очередь уделить внимание системе жесткой профилактики, включая дезинфекцию, чтобы не допустить повторной вспышки заразы.
Напомним, в конце апреля у трех руководителей ГУЗ «Долгоруковская районная больница» - главврача и двух его заместителей - был диагностирован COVID-19. В Роспотребнадзоре считают, что инфекцию в Долгоруково привез ближайший родственник одного из заместителей главврача районной больницы.
Липецкая РБ
Отдел не кадров
Бывает
Я