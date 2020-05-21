Общество

35 минут назад

В Долгоруковской районной больнице новый руководитель

4 697
#увольнение #медицина
В Долгоруковской районной больнице новый руководитель

Исполняющим обязанности главного врача после того, как все руководство учреждения заразилось коронавирусом, стал травматолог-ортопед.

20 мая исполняющим обязанности главного врача Долгоруковской районной больницы назначен травматолог-ортопед Виктор Сивягин. Кадровые перестановки связаны с тем, что ранее все руководство больницы заразилось коронавирусом.

- Многие сельчане с ним уже знакомы, так как он несколько лет уже трудился в качестве узкого специалиста в нашем лечебном учреждении. Последнее место работы – межрайонная больница Лебедяни, - так нового управленца представил в Instagram глава администрации Долгоруковского района Константин Моргачев.

Сегодня Константин Моргачев провел с Виктором Сивягиным рабочее совещание, они обсудили стратегию функционирования «Долгоруковской РБ» в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, основные направления дальнейшего развития здравоохранения в муниципалитете, приоритеты по улучшению качества медицинского обслуживания населения.

- И. о. главного врача приступил к своим обязанностям в трудное время. Наше медучреждение стало источником распространения COVID-19. Теперь больница и поликлиника возобновили свою работу после трехнедельного карантина, - пишет Моргачев. - Необходимо в первую очередь уделить внимание системе жесткой профилактики, включая дезинфекцию, чтобы не допустить повторной вспышки заразы.

Напомним, в конце апреля у трех руководителей ГУЗ «Долгоруковская районная больница» - главврача и двух его заместителей - был  диагностирован COVID-19. В Роспотребнадзоре считают, что инфекцию в Долгоруково привез ближайший родственник одного из заместителей главврача районной больницы.
4 697
#увольнение #медицина

Комментарии (4)

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Липецкая РБ

9 минут назад
Когда нашего стоматолога заменят?
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Отдел не кадров

17 минут назад
Когда же нам счастье придет! Когда заменят нам главного врача Липецкой рб?
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Бывает

18 минут назад
Травматологи -ортопеды нынче в тренде,один в областной нарисовался,другой в долгоруково,а может это и к лучшему.
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Я

20 минут назад
Что же из Лебедяни забираете врачей то ????Пусто в больнице скоро станет совсем.
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