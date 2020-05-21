51 минуту назад
Чиновник уволился после массового заражения на похоронах
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов, где после похорон было выявлено более 150 заболевших коронавирусом, подал в отставку.
Как сообщает пресс-служба главы республики, на внеочередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района был рассмотрен вопрос об отставке по собственному желанию руководителя района Альберта Османова. Депутаты досрочно прекратили полномочия главы муниципалитета. Красногвардейский район он возглавлял с 10 марта 2017 года. До этого занимал пост министра труда и социального развития Адыгеи.
От имени главы республики в работе заседания принял участие руководитель администрации главы республики и кабинета министров РА. Владимир Свеженец поблагодарил за работу Альберта Османова и пожелал успехов на новой должности Тимуру Губжокову, который являлся его первым заместителем и главой Уляпского сельского поселения. Объявлен конкурс на замещение должности главы района. Следующее заседание совета народных депутатов МО " Красногвардейский район" назначено на 26 мая, сообщает ТК «Адыгея».
По данным республиканского минздрава, на 20 мая число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 591. Выздоровели за все время 274 человека, скончались - 8.