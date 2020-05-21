В России может произойти всплеск смертности от рака

А также – от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Больше половины врачей (52%) отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. Наиболее критичная ситуация, по их словам, сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Такие данные следуют из опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе». Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

- Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями, — сказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский.

По словам врача, нагрузка на онкологические стационары увеличилась, поскольку некоторые из них перепрофилировали под лечение коронавирусной инфекции. По его мнению, онкологические клиники должны были продолжать работу в прежнем режиме.



- В Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам, — сказал Черниковский.

Также эпидемия может сказаться на росте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И.В. Давыдовского Дмитрия Скрыпника, люди из-за страха заразиться коронавирусом в больнице стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаться к врачам только в критических случаях. Завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Евгений Ачкасов, в свою очередь, заметил, что приостановка оказания плановой медпомощи была вынужденным шагом. В противном случае, по его словам, в России смертность от COVID-19 была бы на уровне Европы или США. Он также обратил внимание на то, что в разных регионах ситуация отличается.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,8 миллиона инфицированных, 319 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 317 тысяч, 3099 человек скончались, более 92 тысяч вылечились.