Сенаторы хотят законодательно закрепить понятие «самоизоляция»

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.

Изменения предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», сообщает РИА Новости .

- В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы,— рассказала изданию первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.

Режим самоизоляции вводился в большинстве регионов из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции и ограничения на перемещение граждан в российских регионах начали вводить с конца марта. Гражданам разрешается покидать дома только при особой необходимости: при обращении за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Кроме этого, жители могут выходить на улицу для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

12 мая президент России Владимир Путин сообщил о завершении нерабочего периода, который длился почти полтора месяца. Регионы начали снимать ограничительные меры. В ряде городов, например в Москве и Санкт-Петербурге, ограничения продлили до 31 мая. В России, по последним данным, 308 705 заболевших COVID-19 и 2972 погибших, приводит данные «Коммерсант» .