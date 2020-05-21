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сегодня, 11:55

ВОЗ прогнозирует вторую волну пандемии

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#коронавирус
ВОЗ прогнозирует вторую волну пандемии

И просит страны не снимать раньше срока ограничительные меры.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Такое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 24». Она отметила, что в регионах, где собираются ослаблять карантинные меры, население должно осознать, что риск заболевания еще не прошел.

- Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел, - сказала Вуйнович. - Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна.

Специалист отметила, что Россия сразу начала предпринимать комплекс мер, что помогло уменьшить уровень смертности, замедлить распространение инфекции и выявить зараженных, уточняют «Известия».

По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 20 мая, в России выявлено 308 705 заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил 8 764 человека. За весь период пандемии в стране умерли 2 972 человека, выздоровели 85 392.

258
#коронавирус

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