В России

12 минут назад

Курс рубля взлетел к доллару и евро

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#валюта #биржа
Курс рубля взлетел к доллару и евро

Национальная валюта резко пошла в рост.

Курс евро снизился до 77,85 рубля впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишут «Известия». Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10:11 мск 21 мая снижается на 13 копеек — до 70,96 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 77,85 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,51% — до $36,29 за баррель.

Такая динамика наблюдается на фоне продолжения роста нефтяных котировок до многомесячных максимумов. Стоимость сорта Brent в начале торгов достигла 36,6 доллара за баррель, а WTI — 34,4 доллара. Рост с начала месяца превысил 50 процентов, отмечает «Лента».  Основные российские фондовые индексы также растут четвертый день подряд. Индекс Мосбиржи в начале торгов поднимался на половину процента, а РТС — на процент.

Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
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#валюта #биржа

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