В России

16 минут назад

Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию об уменьшении кресел

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#авиация #перевозки #социальная дистанция
Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию об уменьшении кресел

Иначе вырастет цена на билеты и число рейсов сократится.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет. Пока рекомендации не оформлены юридически, но в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача и в этом случае станут обязательными для всех перевозчиков. По информации «Коммерсанта», транспортный блок правительства выступает на стороне авиакомпаний, но последнее слово в период эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.

Соответствующее обращение перевозчиков к министру транспорта Евгению Дитриху было направлено 19 мая. Транспортный блок правительства поддерживает авторов письма, но последнее слово в этой ситуации будет за Роспотребнадзором, сообщает издание.

АЭВТ считает, что уже принятых мер против коронавируса достаточно, ограничение посадочных мест будет избыточным. В аэропортах проводится мониторинг температуры пассажиров, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие обновлять воздух в салоне раз в три минуты, уточняют «Известия». В Роспотребнадзоре заявили, что для предотвращения передачи инфекции только измерения температуры мало, но рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации.

Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах. Согласно им, количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, напоминает ТАСС.

При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих выступил против социального дистанцирования в самолетах, так как необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%.
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#авиация #перевозки #социальная дистанция

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