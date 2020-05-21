В России
16 минут назад
Авиаперевозчики просят отменить рекомендацию об уменьшении кресел
Иначе вырастет цена на билеты и число рейсов сократится.
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. В противном случае цены на билеты вырастут, а число рейсов упадет. Пока рекомендации не оформлены юридически, но в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача и в этом случае станут обязательными для всех перевозчиков. По информации «Коммерсанта», транспортный блок правительства выступает на стороне авиакомпаний, но последнее слово в период эпидемии может остаться за Роспотребнадзором.
Соответствующее обращение перевозчиков к министру транспорта Евгению Дитриху было направлено 19 мая. Транспортный блок правительства поддерживает авторов письма, но последнее слово в этой ситуации будет за Роспотребнадзором, сообщает издание.
АЭВТ считает, что уже принятых мер против коронавируса достаточно, ограничение посадочных мест будет избыточным. В аэропортах проводится мониторинг температуры пассажиров, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие обновлять воздух в салоне раз в три минуты, уточняют «Известия». В Роспотребнадзоре заявили, что для предотвращения передачи инфекции только измерения температуры мало, но рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации.
Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах. Согласно им, количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, напоминает ТАСС.
При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих выступил против социального дистанцирования в самолетах, так как необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%.
Соответствующее обращение перевозчиков к министру транспорта Евгению Дитриху было направлено 19 мая. Транспортный блок правительства поддерживает авторов письма, но последнее слово в этой ситуации будет за Роспотребнадзором, сообщает издание.
АЭВТ считает, что уже принятых мер против коронавируса достаточно, ограничение посадочных мест будет избыточным. В аэропортах проводится мониторинг температуры пассажиров, в самолетах установлены системы кондиционирования и вентиляции, позволяющие обновлять воздух в салоне раз в три минуты, уточняют «Известия». В Роспотребнадзоре заявили, что для предотвращения передачи инфекции только измерения температуры мало, но рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации.
Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах. Согласно им, количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, напоминает ТАСС.
При этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих выступил против социального дистанцирования в самолетах, так как необходимую рентабельность рейса обеспечивает загрузка самолета на 72-75%.