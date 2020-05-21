56 минут назад
Мы с каждым годом здоровеем: от гриппа никто не умер, а заболевших пневмонией стало на 15 % меньше
Роспортебнадзор проанализировал заболеваемость в регионе за 4 месяца 2020 года.
В январе-апреле 2020 года в Липецкой области было зафиксировано 378 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве отметили, что летальных исходов от гриппа зарегистрировано не было, а эпидемический порог был ниже ежегодных показателей на 4,7 процента.
В Роспотребнадзоре отметили, что среди всех инфекционных заболеваний в регионе по-прежнему преобладают грипп и ОРВИ – 91,2 %.
За первые 4 месяца года зарегистрированы 2 039 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлого года на 15,9%.
Фото gazeta-kuzminki.ru
Мие
товарищ