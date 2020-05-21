Общество

56 минут назад

Мы с каждым годом здоровеем: от гриппа никто не умер, а заболевших пневмонией стало на 15 % меньше

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#Грипп #ОРВИ #пневмония
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Мы с каждым годом здоровеем: от гриппа никто не умер, а заболевших пневмонией стало на 15 % меньше

Роспортебнадзор проанализировал заболеваемость в регионе за 4 месяца 2020 года.

В январе-апреле 2020 года в Липецкой области было зафиксировано 378 случаев лабораторно подтверждённого гриппа, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что летальных исходов от гриппа зарегистрировано не было, а эпидемический порог был ниже ежегодных показателей на 4,7 процента.

В Роспотребнадзоре отметили, что среди всех инфекционных заболеваний в регионе по-прежнему преобладают грипп и ОРВИ – 91,2 %.

За первые 4 месяца года зарегистрированы 2 039 случаев внебольничных пневмоний, что ниже уровня прошлого года на 15,9%.

Фото gazeta-kuzminki.ru

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#Грипп #ОРВИ #пневмония
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Комментарии (2)

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Мие

22 минуты назад
То то кладбища растут как города..
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товарищ

45 минут назад
Что то не верится , какие то данные странные , а как проверить можно , кто знает ? Наверное запрос официальный надо сделать в нейтральную организацию , например в прокуратуру.
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