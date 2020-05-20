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Памятник Коневу не смогут отдать России
Причиной Минобороны Чехии назвало то, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не ему.
Сергей Шойгу обратился 9 апреля к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой о передаче памятника Коневу в самые кратчайшие сроки российской стороне. Минобороны Чехии не имеет права принимать решение о передаче России демонтированного в Праге памятника Ивану Коневу, сообщает издание «Победа.рф». Решение о сносе монумента принимали власти района Прага-6. Они планируют перенести скульптуру в новый музей в столице.
- Памятник не является имуществом минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, – говорится в ответе главы Минобороны Чехии Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.
В письме чешского министра также упоминается о том, что военное ведомство занимается попечением примерно четырех тысяч российских военных захоронений и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию, отмечает РИА Новости. Значительные средства на сохранность могил красноармейцев выделяют также органы власти отдельных краев, городов и сел Чехии, пишет министр.
Памятник Коневу установили в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов на средства горожан, напоминает «Газета.ру». Этот монумент стал символом благодарности чешского народа за то, что полководец сохранил здания столицы, отказавшись от применения тяжелой артиллерии во время штурма города при его освобождении от нацистов в мае 1945 года. Формальной причиной демонтажа монумента считается тот факт, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. При этом чешские историки-ревизионисты не могут предоставить доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.
- Памятник не является имуществом минобороны и не находится на его территории. Одновременно, согласно правовым нормам, его нельзя включить в категорию военных захоронений. Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, – говорится в ответе главы Минобороны Чехии Лубомира Метнара на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.
В письме чешского министра также упоминается о том, что военное ведомство занимается попечением примерно четырех тысяч российских военных захоронений и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию, отмечает РИА Новости. Значительные средства на сохранность могил красноармейцев выделяют также органы власти отдельных краев, городов и сел Чехии, пишет министр.
Памятник Коневу установили в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов на средства горожан, напоминает «Газета.ру». Этот монумент стал символом благодарности чешского народа за то, что полководец сохранил здания столицы, отказавшись от применения тяжелой артиллерии во время штурма города при его освобождении от нацистов в мае 1945 года. Формальной причиной демонтажа монумента считается тот факт, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. При этом чешские историки-ревизионисты не могут предоставить доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.