В Липецкой области сгорели «ВАЗ» и «Skoda Rapid»

Кроме того, 19 мая сгорел дом.

19 мая в Липецкой области сгорели два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, в Данковском районе сгорел «ВАЗ-2110», а в Усмани - автомобиль «Skoda Rapid».



Кроме того, в Хлевенском районе огнем уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество дома на площади 12 кв.м.



Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС выезжали на восемь пожаров, пять из них - возгорания мусора.