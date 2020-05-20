Происшествия

сегодня, 11:26

В Липецкой области сгорели «ВАЗ» и «Skoda Rapid»

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#пожар
В Липецкой области сгорели «ВАЗ» и «Skoda Rapid»

Кроме того, 19 мая сгорел дом.

19 мая в Липецкой области сгорели два автомобиля. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, в Данковском районе сгорел «ВАЗ-2110», а в Усмани - автомобиль «Skoda Rapid». 

Кроме того, в Хлевенском районе огнем уничтожена внутренняя отделка и домашнее имущество дома на площади 12 кв.м.
 
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС выезжали на восемь пожаров, пять из них - возгорания мусора. 
861
#пожар

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