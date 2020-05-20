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За сутки в России выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусом

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#коронавирус
За сутки в России выявлено 8 764 новых случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных превысило 300 000.

В России за минувшие сутки зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 20 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции. Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 308 705. За время эпидемии медики спасли жизни 85 392 пациентов, однако 2 972 человека — умерли.

По данным оперштаба, новые случаи зарегистрированы в 84 регионах России. Больше всего зараженных обнаружили в Москве (2699), Московской области (903) и Красноярском крае (504). За сутки 135 человек скончались, 9262 — излечились. Отмечается, что у 45,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

С 18 на 19 мая в стране выявили 9263 новых инфицированных в 83 российских регионах. При этом было зафиксировано 115 летальных исходов, 5921 человек полностью выздоровел, пишет «Лента».
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#коронавирус

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