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В Перми самоизоляцию продлили до 8 июня
Темпы прироста заболевших коронавирусом превышают 5%.
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 8 июня. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба, исходя из последних данных по распространению коронавирусной инфекции на территории Прикамья, пишет издание «Рифей Пермь». Ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, если сейчас открыть эти объекты, то есть риск новой вспышки коронавируса.
Режим строгой самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом введен в Пермском крае 2 апреля. Власти смягчили ограничительные меры 12 мая: жителям разрешили прогулки в одиночку или с членами семьи, занятия спортом на улице, открыли магазины малой площади, парикмахерские, МФЦ и некоторые организации. Послабления не распространяются на жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, напоминает РИА Новости.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.
Режим строгой самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом введен в Пермском крае 2 апреля. Власти смягчили ограничительные меры 12 мая: жителям разрешили прогулки в одиночку или с членами семьи, занятия спортом на улице, открыли магазины малой площади, парикмахерские, МФЦ и некоторые организации. Послабления не распространяются на жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, напоминает РИА Новости.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента с COVID-19 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.