53-летний мужчина не дождался автобуса и угнал машину у таксистки

Разбитый автомобиль нашли на улице Неделина.

Оперативники отдела полиции №4 по Липецку раскрыли угон автомобиля на остановке общественного транспорта у 41-летней женщины - водителя службы такси. Задержан 53-летний уроженец Задонского района.



- Рано утром 18 мая 41-летняя женщина остановилась на остановке «Опытная станция», чтобы купить сигарет. Она вышла из машины, но оставила ключ в замке зажигания и не заглушила двигатель. Когда женщина расплачивалась за сигареты, она заметила, что находившийся на остановке мужчина, предположительно ожидавший автобус, быстро пошел к ее машине. Женщина тоже побежала к автомобилю, но незнакомец с силой оттолкнул ее, сел в машину и уехал,, - рассказали о деталях угона в пресс-службе областного управления МВД.



Разбитый автомобиль позже нашли на улице Неделина в Липецке. Из салона пропал сотовый телефон женщины. При этом, угонщик закрыл машину на ключ.



Ключ от машины полицейские нашли у подозревамого в угоне - 53-летнего уроженца Задонского района. Оказалось, что сотовый телефон он сдал в ломбард. Мотив угона мужчина объяснить не смог.



Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.



