Происшествия

сегодня, 11:00

53-летний мужчина не дождался автобуса и угнал машину у таксистки

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#угон
53-летний мужчина не дождался автобуса и угнал машину у таксистки

Разбитый автомобиль нашли на улице Неделина.

Оперативники отдела полиции №4 по Липецку раскрыли угон автомобиля на остановке общественного транспорта у 41-летней женщины - водителя службы такси. Задержан 53-летний уроженец Задонского района. 

- Рано утром 18 мая 41-летняя женщина остановилась на остановке «Опытная станция», чтобы купить сигарет. Она вышла из машины, но оставила ключ в замке зажигания и не заглушила двигатель. Когда женщина расплачивалась за сигареты, она заметила, что находившийся на остановке мужчина, предположительно ожидавший автобус, быстро пошел к ее машине. Женщина тоже побежала к автомобилю, но незнакомец с силой оттолкнул ее, сел в машину и уехал,, - рассказали о деталях угона в пресс-службе областного управления МВД.

Разбитый автомобиль позже нашли на улице Неделина в Липецке. Из салона пропал сотовый телефон женщины. При этом, угонщик закрыл машину на ключ.

Ключ от машины полицейские нашли у подозревамого в угоне - 53-летнего уроженца Задонского района. Оказалось, что сотовый телефон он сдал в ломбард. Мотив угона мужчина объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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#угон

Комментарии (6)

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Малодец

36 минут назад
Так сколько ему лет 53 или 63
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Злой

36 минут назад
Пока угонял постарел на 10 лет
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ёпт

37 минут назад
Не угнал, а взял в каршеринг и самоизолировался, т.к. в автобусе много народа и ехать в нём опасно. А тётка, если бы не курила, то и сотовый был бы цел. Вывод: виновато курение
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БСМП

55 минут назад
Курить вообще вредно..курят в наше время только конченые дебилы и их потомки!!!
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Кекс

сегодня, 11:36
Походу бандитов было двое!Один 63 года угонял,а приняли второго с ключами 53 года рождения)
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тема для размышления

сегодня, 11:27
Странный преступник- то ему 53 года, потом вдруг стало 63 года..... Вывод: курение вредно для женской психики.
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