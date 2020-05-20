В России намерены смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.





Для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Сегодня такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу. В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет. Напомним, что в 2020 году на пенсию могут выйти женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.



Смягчение условий для досрочного выхода на пенсию, которое предложило Минэкономразвития РФ, станет адекватной мерой поддержки предпенсионеров в кризис. Как рассказал экономист Константин Юрченко в беседе с



- В сложившейся ситуации такая мера довольно адекватная. Не секрет, что у нас прогнозируется заметный рост уровня безработицы и нарастание неполной занятости. Если власти сейчас примут решение, чтобы часть людей предпенсионного возраста смогла пойти на пенсию, это приведет к тому, что потерявшими работу из-за кризиса окажутся меньше людей , — заявил он. По словам экономиста, пенсионные выплаты, вероятно, будут на общих основаниях.



Юрченко добавил, что такая инициатива эффективна с социальной точки зрения.



- Власти в какой-то степени готовы признать, что они ошибочно поступили в 2018 году, проведя пенсионную реформу. Сейчас они готовы немного отступить назад, — пояснил эксперт. В экономическом плане такая мера не окажет большого эффекта, и лишь немного поможет рынку труда.



В России с 2019 года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста, напоминает

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей, сообщают «Известия» . Также на этот срок предлагается приравнять к МРОТ размер выплат для ИП, которые прекратили свою деятельность после 1 марта.Для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Сегодня такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу. В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет. Напомним, что в 2020 году на пенсию могут выйти женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.Смягчение условий для досрочного выхода на пенсию, которое предложило Минэкономразвития РФ, станет адекватной мерой поддержки предпенсионеров в кризис. Как рассказал экономист Константин Юрченко в беседе с URA.RU , таким образом власти смягчают последствия пенсионной реформы.- В сложившейся ситуации такая мера довольно адекватная. Не секрет, что у нас прогнозируется заметный рост уровня безработицы и нарастание неполной занятости. Если власти сейчас примут решение, чтобы часть людей предпенсионного возраста смогла пойти на пенсию, это приведет к тому, что потерявшими работу из-за кризиса окажутся меньше людей , — заявил он. По словам экономиста, пенсионные выплаты, вероятно, будут на общих основаниях.Юрченко добавил, что такая инициатива эффективна с социальной точки зрения.- Власти в какой-то степени готовы признать, что они ошибочно поступили в 2018 году, проведя пенсионную реформу. Сейчас они готовы немного отступить назад, — пояснил эксперт. В экономическом плане такая мера не окажет большого эффекта, и лишь немного поможет рынку труда.В России с 2019 года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста, напоминает ТАСС