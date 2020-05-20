В России

9 минут назад

В России намерены смягчить условия досрочного выхода на пенсию

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#пенсия
В России намерены смягчить условия досрочного выхода на пенсию

Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года, несмотря на общий размер стажа. Это поможет поддержать занятость и рынок труда, уверены авторы документа. Кроме того, планируется увеличить минимальный размер пособия по безработице — до 4,5 тыс. рублей, сообщают «Известия». Также на этот срок предлагается приравнять к МРОТ размер выплат для ИП, которые прекратили свою деятельность после 1 марта.

Для поддержки занятости Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. Сегодня такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу. В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет. Напомним, что в 2020 году на пенсию могут выйти женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Смягчение условий для досрочного выхода на пенсию, которое предложило Минэкономразвития РФ, станет адекватной мерой поддержки предпенсионеров в кризис. Как рассказал экономист Константин Юрченко в беседе с URA.RU, таким образом власти смягчают последствия пенсионной реформы.

- В сложившейся ситуации такая мера довольно адекватная. Не секрет, что у нас прогнозируется заметный рост уровня безработицы и нарастание неполной занятости. Если власти сейчас примут решение, чтобы часть людей предпенсионного возраста смогла пойти на пенсию, это приведет к тому, что потерявшими работу из-за кризиса окажутся меньше людей , — заявил он. По словам экономиста, пенсионные выплаты, вероятно, будут на общих основаниях.

Юрченко добавил, что такая инициатива эффективна с социальной точки зрения.

- Власти в какой-то степени готовы признать, что они ошибочно поступили в 2018 году, проведя пенсионную реформу. Сейчас они готовы немного отступить назад, — пояснил эксперт. В экономическом плане такая мера не окажет большого эффекта, и лишь немного поможет рынку труда.

В России с 2019 года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста, напоминает ТАСС.
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#пенсия

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