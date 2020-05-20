В России

18 минут назад

Медсестру в купальнике под защитным костюмом ждет взыскание

122
#купальник
Медсестру в купальнике под защитным костюмом ждет взыскание

Медик из-за жары появилась в пляжной одежде под рабочим прозрачным костюмом.

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают "Тульские новости".

Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать, пишет РИА Новости. Комментируя инцидент, в министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что к медсестре госпиталя применили дисциплинарное взыскание — сделали замечание, а с персоналом учреждения провели разъяснительную беседу, напомнив о требованиях к внешнему виду.

В социальных сетях разгораются нешуточные споры относительно новости о медсестре Тульской областной больницы, которая надела защитный костюм прямо на купальник.
Что интересно, неприемлемой считают такую "форму одежды", в основном, женщины, отмечает издание «Новости Тулы». Мужчина же, напротив, одобрили внешний вид медработника, предположив, что это могло даже повысить процент выздоровления пациентов в палате.
122
#купальник

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России намерены смягчить условия досрочного выхода на пенсию
#пенсия
В России намерены смягчить условия досрочного выхода на пенсию

5 минут назад

В России
СМИ: голосование по Конституции и парад Победы состоятся 24 июня
#голосование #парад
СМИ: голосование по Конституции и парад Победы состоятся 24 июня

20 минут назад

В России
Доктор Мясников философски оценил смерти от коронавируса
#смертность #коронавирус
Доктор Мясников философски оценил смерти от коронавируса

24 минуты назад

В России
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

вчера, 20:06

В России
В центре радиологии в Обнинске произошел взрыв
1
В центре радиологии в Обнинске произошел взрыв

вчера, 19:56

В России
#коронавирус #санитарные меры
2
Перчаточный режим может привести к нехватке средств защиты для медиков

вчера, 15:03

В России