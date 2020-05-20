В России
18 минут назад
Медсестру в купальнике под защитным костюмом ждет взыскание
122
Медик из-за жары появилась в пляжной одежде под рабочим прозрачным костюмом.
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. Об этом сообщают "Тульские новости".
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать, пишет РИА Новости. Комментируя инцидент, в министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что к медсестре госпиталя применили дисциплинарное взыскание — сделали замечание, а с персоналом учреждения провели разъяснительную беседу, напомнив о требованиях к внешнему виду.
В социальных сетях разгораются нешуточные споры относительно новости о медсестре Тульской областной больницы, которая надела защитный костюм прямо на купальник.
Что интересно, неприемлемой считают такую "форму одежды", в основном, женщины, отмечает издание «Новости Тулы». Мужчина же, напротив, одобрили внешний вид медработника, предположив, что это могло даже повысить процент выздоровления пациентов в палате.
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. По информации портала, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра не рассчитывала, что костюм будет насквозь просвечивать, пишет РИА Новости. Комментируя инцидент, в министерстве здравоохранения Тульской области сообщили, что к медсестре госпиталя применили дисциплинарное взыскание — сделали замечание, а с персоналом учреждения провели разъяснительную беседу, напомнив о требованиях к внешнему виду.
В социальных сетях разгораются нешуточные споры относительно новости о медсестре Тульской областной больницы, которая надела защитный костюм прямо на купальник.
Что интересно, неприемлемой считают такую "форму одежды", в основном, женщины, отмечает издание «Новости Тулы». Мужчина же, напротив, одобрили внешний вид медработника, предположив, что это могло даже повысить процент выздоровления пациентов в палате.
122