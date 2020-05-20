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28 минут назад

Доктор Мясников философски оценил смерти от коронавируса

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#смертность #коронавирус
Доктор Мясников философски оценил смерти от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Мясников напомнил, что в случае заболевания коронавирусом антитела можно выявить только через 10-12 дней после заражения, пишет «Лента». По его словам, факт их отсутствия не означает, что человек не болеет. В случае ПЦР-диагностики результат тоже может оказаться неверным из-за неправильно взятых анализов.

- Поэтому просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут, — сказал он. - Вот пишут: «А чем объяснить высокую смертность от внебольничной пневмонии. Ведь в прошлые годы она была ниже?» Вот фиг! Знаете, какая от нее смертность? У пожилого человека, который старше 65 лет — его кладут в госпиталь, там кашель и отдышка. Смертность 25%. Если от нее вылечился, то в следующий месяц умирает еще 7%. Так что от пневмонии и на выздоровлении — 32% смертность. То есть каждый третий человек, который старше 65 лет, умирает. От пневмококковых пневмоний: 2,5 — 3 миллиона людей умирают. Поэтому считать коронавирус… Все пожилые люди умирают от в основном от внебольничных пневмоний. Это причина смерти такая. Они могут болеть раком или еще чем-то. Но конечную точку ставят пневмонии. Почему я и говорю — прививайтесь от пневмококка.

В одном из предыдущих эфиров «Соловьев. LIVE» Мясников назвал «дебилами» тех, кто критикует его за высказывания, напоминает «Московский комсомолец». По словам официального представителя информационного центра по коронавирусу, после того, как он занял эту должность, «все, кому не лень, лезут и кричат» о том, что он сказал. Например, один пользователь раскритиковал его в Сети за то, что тот надел защитный костюм во время посещения пациентов с коронавирусом, хотя до этого сомневался в его эффективности. Мясников в ответ на это замечание назвал тог «дебилом».
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#смертность #коронавирус

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