В столкновении «БМВ»и «Тойоты» на улице Ворошилова пострадала 22-летняя девушка

За сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, днем 19 мая в Липецке на автодороге «Орел-Тамбов» 20-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 85-летнего мужчину. Пожилой человек получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу №4.



- По предварительным сведениям, причиной наезда послужило нарушение правил проезда пешеходного перехода водителем иномарки. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе административного расследования, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.



В 20:40 на улице Ворошилова столкнулись автомобили «БМВ», под управлением 34-летнего водителя, и «Тойота Королла» 25-летнего водителя. В ДТП пострадала 22-летняя пассажирка «Тойоты». Девушке оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не понадобилась.



19 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2506 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2116 случаев превышения скорости.



Также было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

