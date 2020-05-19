Новости в instagram

сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: пропавший подросток, утонувший ребенок и новые лица

2 1277
#вечёрка
1
Липецкая вечЁрка: пропавший подросток, утонувший ребенок и новые лица

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 19 мая.

Пропавший в Липецке 16-летний подросток найден с помощью служебной собаки. Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание читателей. При розыске юноши служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался. Сегодня днем собака снова вывела кинологов на след парня, его нашли у той же дамбы. По словам подростка, он все это время гулял.

Днем 18 мая в селе Новочеркутино Добринского района во время игры во дворе частного домовладения 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами. Прокурору Добринского района дано поручение провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка с целью выявления причин и условий, приведших к трагедии.

Сегодня Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты. Вакансию заняла 38-летняя Ольга Белоглазова. Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года до настоящего назначения занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка, связанных с управлением филиальной сетью.

Главным смотрителем Липецка стал 35-летний строитель Евгений Суханов. Соответствующий приказ подписан накануне председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым. Должность начальника управления главного смотрителя Липецка стала вакантной в конце января. До последнего времени обязанности руководителя управления исполнял Виктор Алексеев.

Тем временем в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19. Всего на территории региона выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции. Напомним, что днем ранее число зарегистрированных случаев составило 54 человека.
2 1277
#вечёрка
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наш

13 минут назад
Епт, да. ладно. Пусть порулит.
ответить

Епт

22 минуты назад
Имеет опыт работы в крупных промышленных компаниях, зарекомендовавших себя не только на российском, но и на международном рынке. - Где и чем этот спец себя зарекомендовал? Что-то в последнее время стали бисер метать про этих скороспелок без указания места и времени!
ответить

Еще в рубрике

Главным смотрителем Липецка стал строитель Евгений Суханов
#администрация Липецка #кадры
44
Главным смотрителем Липецка стал строитель Евгений Суханов

сегодня, 14:09

Общество
В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме
#несчастный случай
22
В Липецкой области четырехлетний ребенок утонул в сливной яме

сегодня, 13:12

Происшествия
Рост продолжается: в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19
62
Рост продолжается: в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19

сегодня, 10:38

Новости в instagram
25 мая в Липецкой области - «сухой закон»
#спиртное #алкоголь #запрет
22
25 мая в Липецкой области - «сухой закон»

сегодня, 09:38

Общество
Жизнь на удаленке. Как пандемия изменила липчан?
Жизнь на удаленке. Как пандемия изменила липчан?

сегодня, 09:00

Бизнес
Сетевой развратник получил 14 лет колонии, одной из его жертв стала 5-летняя дочь соседей
#порнография #развращение несовершеннолетних
36
Сетевой развратник получил 14 лет колонии, одной из его жертв стала 5-летняя дочь соседей

вчера, 22:08

Происшествия