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Липецкая вечЁрка: пропавший подросток, утонувший ребенок и новые лица
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 19 мая.
Пропавший в Липецке 16-летний подросток найден с помощью служебной собаки. Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание читателей. При розыске юноши служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался. Сегодня днем собака снова вывела кинологов на след парня, его нашли у той же дамбы. По словам подростка, он все это время гулял.
Днем 18 мая в селе Новочеркутино Добринского района во время игры во дворе частного домовладения 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами. Прокурору Добринского района дано поручение провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка с целью выявления причин и условий, приведших к трагедии.
Сегодня Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты. Вакансию заняла 38-летняя Ольга Белоглазова. Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года до настоящего назначения занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка, связанных с управлением филиальной сетью.
Главным смотрителем Липецка стал 35-летний строитель Евгений Суханов. Соответствующий приказ подписан накануне председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым. Должность начальника управления главного смотрителя Липецка стала вакантной в конце января. До последнего времени обязанности руководителя управления исполнял Виктор Алексеев.
Тем временем в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19. Всего на территории региона выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции. Напомним, что днем ранее число зарегистрированных случаев составило 54 человека.
Днем 18 мая в селе Новочеркутино Добринского района во время игры во дворе частного домовладения 4-летний мальчик упал в сливную яму, заполненную нечистотами. Тело ребенка обнаружила его мать, которая присматривала за сыном, занимаясь огородными работами. Прокурору Добринского района дано поручение провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка с целью выявления причин и условий, приведших к трагедии.
Сегодня Игорь Артамонов назначил нового руководителя управления соцзащиты. Вакансию заняла 38-летняя Ольга Белоглазова. Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года до настоящего назначения занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка, связанных с управлением филиальной сетью.
Главным смотрителем Липецка стал 35-летний строитель Евгений Суханов. Соответствующий приказ подписан накануне председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым. Должность начальника управления главного смотрителя Липецка стала вакантной в конце января. До последнего времени обязанности руководителя управления исполнял Виктор Алексеев.
Тем временем в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19. Всего на территории региона выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции. Напомним, что днем ранее число зарегистрированных случаев составило 54 человека.
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