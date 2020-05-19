Липецкий воздух за время самоизоляции стал чище

Экологи считают, что атмосфера над городом очистилась из-за снижения автомобильных выбросов.



В восьми городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух» во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса улучшилось качество воздуха. Липецк оказался в их числе. Замеры проводил Росприроднадзор в 12 самых проблемных с точки зрения экологии городах России, которые входят в проект: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Впервые анализ атмосферного воздуха проводился с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли.



В Росприроднадзоре отметили, что в Магнитогорске, Медногорске, Череповце и Норильске улучшение качества воздуха связано со снижением выбросов от транспорта и промышленных предприятий. В Братске и Липецке промышленность продолжала работать, показатели качества воздуха улучшились из-за снижения транспортной активности. В Чите количество выбросов снизилось, но стало выше содержание в атмосфере двух вредных веществ.



Улучшение экологии, по мнению экспертов, напрямую не связано с деятельностью металлургов. Так, большинство предприятий, как, например, НЛМК, в марте-апреле работали с полной загрузкой мощностей. В среднем по Липецку в марте-апреле уменьшились концентрации таких веществ, как диоксид азота – на 13% (0,1ПДК), оксид азота – на 28% (0,1 ПДК), оксид углерода – на 23% (0,03 ПДК) – эти вещества выделяет преимущественно автотранспорт. При том, интенсивность транспорта в марте 2020 года по сравнению с 2019 годом снизилась на 36%, в апреле разница составила 60%.



Мониторинг состояния воздуха на двух городских улицах Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проводил ежедневно четыре раза в сутки по 28 показателям. Только за первый квартал выполнено более 4 тысяч исследований. Превышение ПДК по озону, оксиду и диоксиду азота установлено всего в 10 пробах. Оно не связано с влиянием источников НЛМК из-за параметров рассеивания оксидов азота. Ограничительные меры в марте-апреле по информации Росгидромета существенно не повлияли и на содержание в воздухе оксида углерода, а его среднесуточные значения не превышали ПДК.



Четырехстороннее соглашение о реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» Липецкая область подписала год назад на 17-м Металлургическом саммите «Русская сталь: стратегия роста». Так, Липецк вошел в число 12 промышленных городов России, в которых к 2024 году совокупный объем выбросов в атмосферу должен быть снижен на 22%. На эти цели за 6 лет планируется потратить 500 миллиардов рублей, из них 381 миллиард – из внебюджетных источников (от предприятий – крупнейших заводов городов). В прошлом году в Липецк в рамках «Чистого воздуха» поступили две мобильных передвижных и одна стационарная лаборатория для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха. На них выделили порядка 65 миллионов рублей.



В качестве одного из решений проблемы в городах повышенного экологического внимания может стать комплекс мероприятий , которые позволят сократить выбросы диоксида азота от автотранспорта на автомагистралях в среднем на 30%.



Между тем, председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов уже высказал опасение, что проект «Чистый воздух» оказался под угрозой срыва. «Потому что сейчас регионы фактически брошены один на один с этой ситуацией. Им никто не помогает этих показателей достигать», – сказал Бурматов. Помочь в этой ситуации, по мнению депутата, может срочное выделение регионам федеральных средств, причем в тех объемах, в которых они должны были их получить в прошлом году и в 2020-м.



В нынешнем году Минприроды РФ предложило проект распределения 12,8 миллиарда рублей для модернизации транспортной сети в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». Однако без федеральных денег в этом списке оказались Липецк, Череповец и Медногорск - из-за того, что региональные власти «не выполнили условия межбюджетных трансфертов и участия в комплексном плане «Чистого воздуха», пояснил на своей странице в Instagram другой депутат Госдумы Николай Валуев.

