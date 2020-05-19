В Липецкой области запускается первая в России техническая лаборатория Фонда капремонта

Техническая лаборатория реализована на базе Фонда капитального ремонта. На сегодняшний день аналогов такой лаборатории в других субъектах Российской Федерации нет, Липецкая область станет в этом направлении первопроходцем. Инициатива создания такого сообщества молодых специалистов поступила от руководства ФКР, администрация Липецкой области проект поддержала.

В лаборатории будут работать студенты технических учебных заведений, на первом этапе они будут отобраны посредством специального конкурса, который уже объявлен на сайте Фонда капитального ремонта. Участники могут выбрать одну из тем: экспертиза, проектирование, энергоэффективность, материалы и технологии, инновации в капитальном ремонте.

Набор студентов в лабораторию таким способом позволит собрать команду креативных, активных, молодых людей, которые решили связать свою профессиональную деятельность со строительством и сферой капитального ремонта. Техническая лаборатория станет для них тем местом, где молодые и талантливые смогут на современном оборудовании и программном обеспечении реализовать свои идеи.

«Мы ждем участия в конкурсе студентов технических учебных заведений не только нашего региона, поэтому проводим сейчас активную информационную работу и с вузами других субъектов. Уверены, что участие в конкурсе и работа в технической лаборатории станут отличным стартом для молодых специалистов» - прокомментировала и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Основным функционалом сотрудников лаборатории станет создание единой базы многоквартирным домов региона. Будут реализовываться новые подходы к оценке технического состояния, осуществляться проведение инструментальных исследований многоквартирных домов, поиск новых технико-экономических решений, инновационных материалов для их применения в области капитального ремонта.

Еще одна важная задача это - повышение уровня образования, подготовка кадров для жилищно-коммунальной сферы. Принцип работы студенческого сообщества на базе ФКР даст возможность молодым специалистам окунуться в специфику капитального ремонта домов, так как несмотря на то, что капремонт относится к строительной области, здесь много своих нюансов и тонкостей.

Техническая лаборатория Фонда капитального ремонта начнет свою работу по результатам проведенного конкурса в июле этого года.



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