Прокуроры встретятся в суде с земельными чиновниками

Прокуратура хочет через суд обязать администрации муниципальных районов Липецкой области утвердить правовые акты, регламентирующие осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых.

Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с заявлениями к администрациям Становлянского и Добровского муниципальных районов Липецкой области о признании незаконным бездействия в непринятии мер по разработке и утверждению правового акта, регламентирующего осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и обязании принять правовой акт. Сейчас арбитражным судом рассматривается еще 11 аналогичных заявлений прокуратуры Липецкой области к администрациям Долгоруковского, Измалковского, Усманского, Лев-Толстовского, Добринского, Краснинского, Задонского, Лебедянского, Елецкого, Тербунского и Липецкого муниципальных районов Липецкой области.



- В феврале 2020 года в отношении администраций Добровского и Становлянского муниципальных районов Липецкой области проведена проверка по вопросу соблюдения требований законодательства о недрах. В ходе проверки установлено, что правового акта, регламентирующего порядок осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, не принималось. С учетом сведений, предоставленных Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, на территории Добровского муниципального района Липецкой области расположено 19 участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, а на территории Становлянского муниципального района Липецкой области расположено 6 таких участков, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.



Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение признать незаконным бездействие администраций Становлянского и Добровского муниципальных районов Липецкой области и обязал их разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

