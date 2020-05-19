Общество

сегодня, 17:00

Прокуроры встретятся в суде с земельными чиновниками

981
#земля #полезные ископаемые
Прокуроры встретятся в суде с земельными чиновниками

Прокуратура хочет через суд обязать администрации муниципальных районов Липецкой области утвердить правовые акты, регламентирующие осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых.

Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с заявлениями к администрациям Становлянского и Добровского муниципальных районов Липецкой области о признании незаконным бездействия в непринятии мер по разработке и утверждению правового акта, регламентирующего осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и обязании принять правовой акт. Сейчас арбитражным судом рассматривается еще 11 аналогичных заявлений прокуратуры Липецкой области к администрациям Долгоруковского, Измалковского, Усманского, Лев-Толстовского, Добринского, Краснинского, Задонского, Лебедянского, Елецкого, Тербунского и Липецкого муниципальных районов Липецкой области.

- В феврале 2020 года в отношении администраций Добровского и Становлянского муниципальных районов Липецкой области проведена проверка по вопросу соблюдения требований законодательства о недрах. В ходе проверки установлено, что правового акта, регламентирующего порядок осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, не принималось. С учетом сведений, предоставленных Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, на территории Добровского муниципального района Липецкой области расположено 19 участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, а на территории Становлянского муниципального района Липецкой области расположено 6 таких участков, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение признать незаконным бездействие администраций Становлянского и Добровского муниципальных районов Липецкой области и обязал их разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
981
#земля #полезные ископаемые

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкий воздух за время самоизоляции стал чище
#'экология
4
Липецкий воздух за время самоизоляции стал чище

сегодня, 17:23

Общество
В Липецкой области запускается первая в России техническая лаборатория Фонда капремонта
#фкр
В Липецкой области запускается первая в России техническая лаборатория Фонда капремонта

сегодня, 17:00

Общество
Опасные маневры «Лексуса» зафиксировал видеорегистратор
#опасная езда
18
Опасные маневры «Лексуса» зафиксировал видеорегистратор

сегодня, 16:45

Общество
С сегодняшнего дня на дорогах дежурят с новыми приборами
#ГИБДД
10
С сегодняшнего дня на дорогах дежурят с новыми приборами

сегодня, 16:26

Общество
Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке
#коронавирус #статистика
5
Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке

сегодня, 16:26

Общество
Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»
#Учитель года
7
Финалистов областного конкурса «Учитель года» определили по «удалёнке»

сегодня, 15:56

Общество