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Прокуроры встретятся в суде с земельными чиновниками
Прокуратура хочет через суд обязать администрации муниципальных районов Липецкой области утвердить правовые акты, регламентирующие осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых.
- В феврале 2020 года в отношении администраций Добровского и Становлянского муниципальных районов Липецкой области проведена проверка по вопросу соблюдения требований законодательства о недрах. В ходе проверки установлено, что правового акта, регламентирующего порядок осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, не принималось. С учетом сведений, предоставленных Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, на территории Добровского муниципального района Липецкой области расположено 19 участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, а на территории Становлянского муниципального района Липецкой области расположено 6 таких участков, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.
Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение признать незаконным бездействие администраций Становлянского и Добровского муниципальных районов Липецкой области и обязал их разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».