сегодня, 16:50
Прокурор Добринского района тщательно проверит причины гибели ребенка в Новочеркутино
Согласно сводке УМВД России по Липецкой области в селе Новочеркутино Добринского района в канализационной яме у жилого дома утонул 4-ех летний ребенок.
Кроме того, прокурору Добринского района дано поручение провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка с целью выявления причин и условий, приведших к трагедии.
При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.