Прокурор Добринского района тщательно проверит причины гибели ребенка в Новочеркутино

Согласно сводке УМВД России по Липецкой области в селе Новочеркутино Добринского района в канализационной яме у жилого дома утонул 4-ех летний ребенок.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого прокуратура Липецкой области взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.



Кроме того, прокурору Добринского района дано поручение провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка с целью выявления причин и условий, приведших к трагедии.



При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.