Происшествия

сегодня, 16:50

Прокурор Добринского района тщательно проверит причины гибели ребенка в Новочеркутино

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#гибель ребенка
Прокурор Добринского района тщательно проверит причины гибели ребенка в Новочеркутино

Согласно сводке УМВД России по Липецкой области в селе Новочеркутино Добринского района в канализационной яме у жилого дома утонул 4-ех летний ребенок.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ход расследования которого прокуратура Липецкой области взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, прокурору Добринского района дано поручение провести тщательную проверку обстоятельств гибели ребенка с целью выявления причин и условий, приведших к трагедии.

При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
1685
#гибель ребенка

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