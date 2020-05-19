Опасные маневры «Лексуса» зафиксировал видеорегистратор

На улицах Липецка ведеорегистратор зафиксировал опасное поведение двух поведение двух водителей.

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Все началось с перестроения автомобиля «Лексус» на пешеходном улицы Катукова не доезжая кольцевой развязки. Этот же водитель с крайней правой полосы, с которой поток уходит на улицу Стаханова, решил проехать дальше по Катукова между белым автомобилем «Хендай» и обочиной.



Места ему явно не хватило, поэтому после кольца перед светофором он вновь выбрал узкое пространство между белой машиной и «ГАЗелью», явно игнорируя нанесенную на асфальт разметку. После зеленого сигнала он подрезал оба автомобиля.



Перед следующим светофором внедорожник и белый седан ехали по средней полосе. И в тот момент, когда седан решил уйти в правую полосу, «Лексус» повторил тот же маневр. Сложно сказать, что произошло в голове у водителя «Хендая», но он быстро перестроился в крайнюю левую полосу и, не дожидаясь смены красного на зеленый сигнал светофора, поехал дальше.

