Общество
10 минут назад
Опасные маневры «Лексуса» зафиксировал видеорегистратор
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На улицах Липецка ведеорегистратор зафиксировал опасное поведение двух поведение двух водителей.
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Все началось с перестроения автомобиля «Лексус» на пешеходном улицы Катукова не доезжая кольцевой развязки. Этот же водитель с крайней правой полосы, с которой поток уходит на улицу Стаханова, решил проехать дальше по Катукова между белым автомобилем «Хендай» и обочиной.
Места ему явно не хватило, поэтому после кольца перед светофором он вновь выбрал узкое пространство между белой машиной и «ГАЗелью», явно игнорируя нанесенную на асфальт разметку. После зеленого сигнала он подрезал оба автомобиля.
Перед следующим светофором внедорожник и белый седан ехали по средней полосе. И в тот момент, когда седан решил уйти в правую полосу, «Лексус» повторил тот же маневр. Сложно сказать, что произошло в голове у водителя «Хендая», но он быстро перестроился в крайнюю левую полосу и, не дожидаясь смены красного на зеленый сигнал светофора, поехал дальше.
Места ему явно не хватило, поэтому после кольца перед светофором он вновь выбрал узкое пространство между белой машиной и «ГАЗелью», явно игнорируя нанесенную на асфальт разметку. После зеленого сигнала он подрезал оба автомобиля.
Перед следующим светофором внедорожник и белый седан ехали по средней полосе. И в тот момент, когда седан решил уйти в правую полосу, «Лексус» повторил тот же маневр. Сложно сказать, что произошло в голове у водителя «Хендая», но он быстро перестроился в крайнюю левую полосу и, не дожидаясь смены красного на зеленый сигнал светофора, поехал дальше.
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