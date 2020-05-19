Происшествия

16 минут назад

Под Липецком мужчина умер в водопроводом колодце

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#труп #колодец
Под Липецком мужчина умер в водопроводом колодце

Сегодня в селе Новая Деревня Липецкого района, местный житель обнаружил в колодце своего мертвого соседа.  

По данным GOROD48, житель села заметил на улице автомобиль с ключами в замке  зажигания и открытый водопроводный  колодец. В колодце мужчина обнаружил соседа, который не подавал признаков жизни.  Прибывшие медики, констатировали смерть 59-летнего мужчины. По предварительным данным, он умер от остановки сердца.

Как сообщили GOROD48 в Следственном управлении СК РФ  по  Липецкой области, труп  мужчины направлен в морг для установления точной причины смерти.
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#труп #колодец

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