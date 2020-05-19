Под Липецком мужчина умер в водопроводом колодце

Сегодня в селе Новая Деревня Липецкого района, местный житель обнаружил в колодце своего мертвого соседа.

По данным GOROD48, житель села заметил на улице автомобиль с ключами в замке зажигания и открытый водопроводный колодец. В колодце мужчина обнаружил соседа, который не подавал признаков жизни. Прибывшие медики, констатировали смерть 59-летнего мужчины. По предварительным данным, он умер от остановки сердца.



Как сообщили GOROD48 в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области, труп мужчины направлен в морг для установления точной причины смерти.

