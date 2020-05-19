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Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке
В больницах Липецкой области на 197 получающих лечение от коронавирусной инфекции 458 человек находятся с подозрением на выделение вируса
Сегодня врачи выписали 23 человека.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1298 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровели, 4 человека умерли. 953 — на лечении.
По состоянию на 16.00, 19.05.2020г. в больницах находятся:
197 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
458 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 756 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова — 9 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 768 человек.
За последние сутки в регионе подтверждено 58 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 32
г. Елец - 5
Добринский район - 1
Долгоруковский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 1
Лебедянский район - 8
Липецкий район - 1
Чаплыгинский район - 8