Общество

29 минут назад

Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке

680
#коронавирус #статистика
Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке

В больницах Липецкой области на 197 получающих лечение от коронавирусной инфекции 458 человек находятся с подозрением на выделение вируса

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 341 человека, сообщает оперативный штаб Липецкой области.
 
Сегодня врачи выписали 23 человека. 
 
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1298 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровели, 4 человека умерли. 953 — на лечении. 
 
По состоянию на 16.00, 19.05.2020г. в больницах находятся: 
 
197 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 
 
458 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 756 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова — 9 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 768 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждено 58 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 

г. Липецк - 32
г. Елец - 5
Добринский район - 1
Долгоруковский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 1
Лебедянский район - 8
Липецкий район - 1
Чаплыгинский район - 8
680
#коронавирус #статистика

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