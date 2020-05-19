Больше половины случаев выявления COVID-19 зарегистрированы в Липецке

В больницах Липецкой области на 197 получающих лечение от коронавирусной инфекции 458 человек находятся с подозрением на выделение вируса

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 341 человека, сообщает оперативный штаб Липецкой области.



Сегодня врачи выписали 23 человека.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1298 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровели, 4 человека умерли. 953 — на лечении.



По состоянию на 16.00, 19.05.2020г. в больницах находятся:



197 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



458 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 756 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова — 9 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 768 человек.



За последние сутки в регионе подтверждено 58 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 32

г. Елец - 5

Добринский район - 1

Долгоруковский район - 1

Елецкий район - 1

Задонский район - 1

Лебедянский район - 8

Липецкий район - 1

Чаплыгинский район - 8

