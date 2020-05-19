Общество

29 минут назад

С сегодняшнего дня на дорогах дежурят с новыми приборами

1 970
#ГИБДД
С сегодняшнего дня на дорогах дежурят с новыми приборами

С их помощью будут контролировать техническое состояние транспорта.

С 19 по 20 мая на дорогах нашего региона сотрудники ГИБДД проконтролируют техническое состояние автотранспорта с помощью новых приборов технического диагностирования.

Как пояснил GOROD48 начальник отделения технического надзора ГИБДД по городу Липецку Роман Фатишов, в рамках профилактического мероприятия будут использоваться пять приборов, четыре вида из которых - абсолютно новые: это преобразователи измерительного угла поворота, измерители дымность отработанных газов, многокомпонентные газоанализаторы для измерения загрязняющих веществ в выбросах бензиновых двигателей, течеискатели для выявления утечек газа в автомобилях, использующих в качестве топлива сжиженные газы. Кроме того, при контроле машин будет использоваться прибор для измерения светопропускной способности стёкол - но его применяли и раньше.

Новые измерительные приборы позволят контролировать выбросы выхлопных газов, измерять люфт рулевого колеса.

- Мероприятие проводится для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в которых одним из сопутствующих условий их совершения является неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, - сообщил GOROD48 начальник Отдела ГИБДД УМВД России по городу Липецку Олег Володин. - Особое внимание дорожные полицейские уделяют общественному транспорту - легковым такси и автобусам. Кроме того, они обращают повышенное внимание на автомобили, подвергнутые так называемому кустарному тюнингу – с заниженным дорожным просветом, установленными колесами большей размерности и другими изменениями конструкции, влияющими на безопасность дорожного движения.

При выявлении внесения изменений в конструкцию транспорта без разрешения ГИБДД, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и носящих неустранимый характер, автоинспекторы будут направлять материалы в регистрационные подразделения ГИБДД для прекращения регистрации.

За управление автотранспортом при наличии технических неисправностей в отношении водителя предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. В отношении должностного лица, выпустившего технически неисправный транспорт на линию, предусмотрен штраф до 8 тысяч рублей.

За управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством предусмотрено запрещение эксплуатации с последующей эвакуацией автомобиля на специализированную стоянку до устранения причин и условий задержания.
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#ГИБДД

Комментарии (1)

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ттт

20 минут назад
с новыми поборами???
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