Погода в Липецке

сегодня, 17:14

В Липецкой области ветрено и до +17

378
#ветер
В Липецкой области ветрено и до +17

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, скорость порывов ветра может достигать 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем будет от 12 до 17 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.  

День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.  
378
#ветер

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