сегодня, 17:14
В Липецкой области ветрено и до +17
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди, скорость порывов ветра может достигать 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.
День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.