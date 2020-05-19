Общество

36 минут назад

Для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет потребуется только заявление

1 504
#социальные пособия
Для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет потребуется только заявление

Оформить детское пособие на детей от 3 до 7 лет включительно родители смогут максимально просто и быстро. От них потребуется только заполненное заявление. При его приеме сотрудники МФЦ и соцзащиты попросят показать оригинал паспорта. 

- Никаких справок о доходах, копий СНИЛС и свидетельств о рождении предъявлять не придется. Отправить заявление через портал Госуслуг еще проще. Именно поэтому родителей просят по возможности получать услугу таким способом, - говорят в пресс-службе администрации области.

Принимать документы портал Госуслуг, МФЦ и отделы соцзащиты начнут уже завтра, 20 мая. Для того, чтобы прийти на прием, необходима предварительная запись по телефону в МФЦ 8(4742) 522-142 или в отделении соцзащиты. Приходить к назначенному времени предлагается с уже заполенным заявлением. Скачать бланк можно здесь.

Кроме того, бланки заявлений с завтрашнего дня можно будет взять во всех сельских администрациях, в отделениях почты и в районных администрациях. 

Ежемесячное детское пособие от 3 до 7 дет включительно предназначено для детей в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Сумма пособия 4920 рублей на ребенка. В июне выплату произведут сразу за 6 месяцев, начиная с января. То есть на карту родители получат около 30 тысяч рублей на каждого ребенка. 

1 504
#социальные пособия

Комментарии (1)

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Клуша

26 минут назад
Только,только госуслуги начали работать нормально,завтра опять самые нищие весь сайт заполонят.
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