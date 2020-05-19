В Добринском районе несколько сотрудников полиции отправлены на карантин

Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус.

Несколько сотрудников полиции в Добринском районе с признаками ОРВИ отправлены на карантин.



Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



- Полицейские и люди из их окружения находятся на самоизоляции под медицинским контролем. За счет перераспределения личного состава УМВД отдел работает в штатном режиме, - сказали в ведомстве.



Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус. Результаты тестирования еще не известны.



фото: kavalerovo.com

