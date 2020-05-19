Общество
сегодня, 14:03
В Добринском районе несколько сотрудников полиции отправлены на карантин
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Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус.
Несколько сотрудников полиции в Добринском районе с признаками ОРВИ отправлены на карантин.
Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Полицейские и люди из их окружения находятся на самоизоляции под медицинским контролем. За счет перераспределения личного состава УМВД отдел работает в штатном режиме, - сказали в ведомстве.
Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус. Результаты тестирования еще не известны.
фото: kavalerovo.com
Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Полицейские и люди из их окружения находятся на самоизоляции под медицинским контролем. За счет перераспределения личного состава УМВД отдел работает в штатном режиме, - сказали в ведомстве.
Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус. Результаты тестирования еще не известны.
фото: kavalerovo.com
2 1466
zor
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