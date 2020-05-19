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сегодня, 14:03

В Добринском районе несколько сотрудников полиции отправлены на карантин

2 1466
#коронавирус
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В Добринском районе несколько сотрудников полиции отправлены на карантин

Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус.

Несколько сотрудников полиции в Добринском районе с признаками ОРВИ отправлены на карантин.

Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

- Полицейские и люди из их окружения находятся на самоизоляции под медицинским контролем. За счет перераспределения личного состава УМВД отдел работает в штатном режиме, - сказали в ведомстве.

Заболевших стражей правопорядка протестировали на коронавирус. Результаты тестирования еще не известны.

фото: kavalerovo.com
2 1466
#коронавирус
5

Комментарии (2)

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zor

36 минут назад
Что случилось? Кого то остановили или съездили куда то?
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ЖАЛЬ

51 минуту назад
бУДЕТ ПЛОХО,ЕСЛИ ОНИ РЕАЛЬНО ЗАБОЛЕЛИ....
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