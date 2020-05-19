Евгений Павлов решил стать депутатом горсовета, но пока продолжает работать заместителем Евгении Уваркиной.

Вице-мэр Липецка Евгений Павлов идет на праймериз «Единой России» по одному из 36 избирательных округов. Таким образом, чиновник фактически заявил, что готов стать депутатом.



- Многие из вас знают меня как человека, который курировал в администрации Липецка образование, культуру и спорт. Мне постоянно приходилось сталкиваться с серьезными вызовами, решать непростые задачи. В Липецке удалось избежать радикальной оптимизации школ. Мы не потеряли ни одного здания в системе образования. Мы входим в ТОП-20 областных центров по результатам ЕГЭ и Всероссийских предметных олимпиад. В Липецке появился Дом музыки, стало больше мест для занятий массовым спортом, - заявил 45-летний чиновник в ролике, размещенном в соцсетях.



В мэрии Липецка GOROD48 сказали, что участвовать в праймериз - еще не быть депутатом. Поэтому Евгений Павлов по-прежнему работает заместителем главы Липецка. Однако его дни в этой должности, которую он занимает с декабря 2016 года, по сути, сочтены. О новом месте работы вице-мэр еще не распространяется. В то же время Евгения Уваркина уже ищет замену своему заместителю. По данным GOROD48, в отличии от прошлых назначений в мэрии на смену Павлову может прийти руководитель-мужчина.