Происшествия
55 минут назад
Недовольный уходом за парализованной матерью липчанин забил насмерть старшего брата
Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 27-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
- По данным следствия, с 15 на 16 марта обвиняемый, недовольный тем, как старший брат ухаживает за больной матерью, избил его, нанеся множественные удары гибким металлическим шлангом, а также кулаками по всему телу. Оставив брата в тяжелом состоянии, покинул квартиру. Парализованной женщине удалось позвать на помощь соседа, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 37-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Задержанный мужчина во время следствия признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие собрало доказательную база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
- По данным следствия, с 15 на 16 марта обвиняемый, недовольный тем, как старший брат ухаживает за больной матерью, избил его, нанеся множественные удары гибким металлическим шлангом, а также кулаками по всему телу. Оставив брата в тяжелом состоянии, покинул квартиру. Парализованной женщине удалось позвать на помощь соседа, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 37-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Задержанный мужчина во время следствия признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие собрало доказательную база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
А
Reg
Помог матери
Бедная мать