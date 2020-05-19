Недовольный уходом за парализованной матерью липчанин забил насмерть старшего брата

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 27-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



- По данным следствия, с 15 на 16 марта обвиняемый, недовольный тем, как старший брат ухаживает за больной матерью, избил его, нанеся множественные удары гибким металлическим шлангом, а также кулаками по всему телу. Оставив брата в тяжелом состоянии, покинул квартиру. Парализованной женщине удалось позвать на помощь соседа, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 37-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Задержанный мужчина во время следствия признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие собрало доказательную база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.



Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

