Происшествия

55 минут назад

Недовольный уходом за парализованной матерью липчанин забил насмерть старшего брата

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#убийство
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Недовольный уходом за парализованной матерью липчанин забил насмерть старшего брата
Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 27-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По данным следствия, с 15 на 16 марта обвиняемый, недовольный тем, как старший брат ухаживает за больной матерью, избил его, нанеся множественные удары  гибким металлическим шлангом, а также кулаками по всему телу. Оставив брата в тяжелом состоянии, покинул квартиру. Парализованной женщине удалось позвать на помощь соседа, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 37-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Задержанный мужчина во время следствия признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Следствие собрало доказательную база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
4 1273
#убийство
1

Комментарии (4)

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А

29 минут назад
Зашибись идиот. Теперь одного сына нет, второй на зоне и парализованная мать осталась совсем без ухода
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Reg

36 минут назад
М-да, очередной руководитель. Умных развилось как собак, только вот дураков не хватает
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Помог матери

36 минут назад
Было два сына, а теперь ни одного
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Бедная мать

40 минут назад
И как она теперь? А ведь растила двух сыновей!
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