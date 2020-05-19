Происшествия
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Пропавший в Липецке 16-летний подросток найден с помощью служебной собаки
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Пропавший в Липецке 18 мая 16-летний юноша найден живым. Его отыскали полицейские кинологи.
Напомним, что 18 мая около трех часов дня юноша ушел из дома на улице Архангельской и до настоящего времени его местонахождение не было установлено.
Из дома парень ушел без денег и телефона, кроме того он оставил записку с просьбой его не искать.
При розыске юноши служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался. Сегодня днем собака снова вывела кинологов на след парня, его нашли у той же дамбы. По словам подростка, он все это время гулял.
Из дома парень ушел без денег и телефона, кроме того он оставил записку с просьбой его не искать.
При розыске юноши служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался. Сегодня днем собака снова вывела кинологов на след парня, его нашли у той же дамбы. По словам подростка, он все это время гулял.
1 5168
Комментарии (1)
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Енот
сегодня, 12:36
Нельзя ругать и наказывать за * успеваемостьответить
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