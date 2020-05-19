В Липецке всё больше выжженной земли (ФОТО)

А виной всему – маниакальная тяга некоторых автовладельцев поставить машину туда, где планировались газоны.

В нашей рубрике, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48, уже не раз отмечали, что автохамы создают трудности не только пешеходам, соседним автомобилям и т.д., но и уничтожают в городе немногочисленные островки природа.

Пример – верхнее фото с улицы Терешковой, 14, сделанное 14 мая в 18:05. Газон кое-где пытается пробиться, но по снимку видно, что шансов у молодой травки мало.





А это улица Катукова, 40а. Даже там где газон расцвёл, он видимо все равно обречён на уничтожение – если только местные автовладельцы не изменят своего поведения.





Тот же адрес. Видно, что с краёв «легкие города» уже начали сжиматься, как при смертельной болезни.





Целая серия снимков из 9-го микрорайона в районе дома №8, сделанных нашим читателем 16 мая. Как говорится, на этом месте мог бы быть газон.







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