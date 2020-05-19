Общество

48 минут назад

В Липецке всё больше выжженной земли (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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В Липецке всё больше выжженной земли (ФОТО)

А виной всему – маниакальная тяга некоторых автовладельцев поставить машину туда, где планировались газоны.

В нашей рубрике, которую мы ведём вместе с читателями GOROD48, уже не раз отмечали, что автохамы создают трудности не только пешеходам, соседним автомобилям и т.д., но и уничтожают в городе немногочисленные островки природа.

Пример – верхнее фото с улицы Терешковой, 14, сделанное 14 мая в 18:05. Газон кое-где пытается пробиться, но по снимку видно, что шансов у молодой травки мало.

Катукова, 40 а.jpeg

А это улица Катукова, 40а. Даже там где газон расцвёл, он видимо все равно обречён на уничтожение – если только местные автовладельцы не изменят своего поведения.

WhatsApp Image 2020-05-18 at 05.58.11.jpeg

Тот же адрес. Видно, что с краёв «легкие города» уже начали сжиматься, как при смертельной болезни.

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Целая серия снимков из 9-го микрорайона в районе дома №8, сделанных нашим читателем 16 мая. Как говорится, на этом месте мог бы быть газон.

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9 микрорайон, 8.jpeg

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Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

3 613
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (3)

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Житель

18 минут назад
Не надейтесь - "автовладельцы" не изменят своего поведения, быдло не изменить просто так. Поражает другое - почему не принимается никаких радикальных мер для истребления этого быдла? Господа градоначальники, ау!
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Тат

34 минуты назад
Травку жалко? Высокие бордюры, заборчики, колючие кустарники устанавливать, сажать не пробовали???? Где наши управ компании, которые должны заниматься облагораживанием, почему не устанавливают заборы по периметру газона, или только деньги получать могут.
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Жаль , жаль !

41 минуту назад
Прощай ГОРОД48 , больше здесь делать нечего !
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