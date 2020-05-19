Происшествия

19 минут назад

Теперь береза: в парке Металлургов снова пострадал забор

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#забор #ветер
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Ограждение зоны уже второй раз за неделю деформируют внешние причины.

Вчера шквалистый ветер повалил большую березу в парке Металлургов. Дерево упало на забор и сломало его.

- В результате вчерашнего сильного ветра на территории парка Металлургов бедную березу вырвало с корнем, и она упала на забор, который впоследствии пострадал. Само дерево немаленькое - до 15 м высотой и диаметром около 40 см. Дерево будут распиливать, чтобы освободить проход к забору, которому требуется ремонт, - сообщает администрация парка.



Примечательно, что забор парка пострадал уже второй раз за неделю. 14 мая злоумышленники пытались украсть секции ограждения.

175
#забор #ветер
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