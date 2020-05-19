Происшествия
19 минут назад
Теперь береза: в парке Металлургов снова пострадал забор
Ограждение зоны уже второй раз за неделю деформируют внешние причины.
Вчера шквалистый ветер повалил большую березу в парке Металлургов. Дерево упало на забор и сломало его.
- В результате вчерашнего сильного ветра на территории парка Металлургов бедную березу вырвало с корнем, и она упала на забор, который впоследствии пострадал. Само дерево немаленькое - до 15 м высотой и диаметром около 40 см. Дерево будут распиливать, чтобы освободить проход к забору, которому требуется ремонт, - сообщает администрация парка.
Примечательно, что забор парка пострадал уже второй раз за неделю. 14 мая злоумышленники пытались украсть секции ограждения.
- В результате вчерашнего сильного ветра на территории парка Металлургов бедную березу вырвало с корнем, и она упала на забор, который впоследствии пострадал. Само дерево немаленькое - до 15 м высотой и диаметром около 40 см. Дерево будут распиливать, чтобы освободить проход к забору, которому требуется ремонт, - сообщает администрация парка.
Примечательно, что забор парка пострадал уже второй раз за неделю. 14 мая злоумышленники пытались украсть секции ограждения.