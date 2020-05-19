Общество

сегодня, 11:20

В детские сады привели 3612 малышей

6 658
#Детский сад
В детские сады привели 3612 малышей

В том числе почти полторы тысячи детей - в Липецке.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня в нашем регионе открыты 198 садов, работают 416 групп, в которые привели 3612 детей.

В Липецке работают 72 детских сада. Открыты 166 дежурных групп, в которые привели 1495 детей.

Напомним, для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.
6 658
#Детский сад

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

7 минут назад
Так нельзя, 2 .. 3.. 5 ... сидели дома !!!... 54.. 58 детские сады открыли ... Так нельзя !..
ответить

Перри Мейсон

8 минут назад
Я своего праправнучка привел
ответить

Куда уж

21 минуту назад
Цифра 58, а они открывают и открывают группы.
ответить

Так нельзя

28 минут назад
1, Как у вас руки поднимаются такое здесь писать? Надо надеяться на то, что никто из дитишек никакой заразы не подхватит, чтобы родители могли работать и принести хоть какую-то копеечку в дом!
ответить

безработный

39 минут назад
а можно еще одного привести? хоть покормят, а то денег нет.
ответить

1

45 минут назад
А что .. пусть заразятся ... и разнесут заразу по семьям ...
ответить

Еще в рубрике

Читателей библиотек просят приходить в масках и перчатках
#библиотека #книги #коронавирус
Читателей библиотек просят приходить в масках и перчатках

6 минут назад

Общество
В Липецкой области разыскивают родственников погибшего 76 лет назад солдата
#Великая Отечественная война #поисковики
В Липецкой области разыскивают родственников погибшего 76 лет назад солдата

22 минуты назад

Общество
«Забег ползунков» состоится
#дети #соревнование #праздник
2
«Забег ползунков» состоится

35 минут назад

Общество
Мэрия Липецка запланировала создание 20 площадок для выгула собак
#приют для собак
11
Мэрия Липецка запланировала создание 20 площадок для выгула собак

сегодня, 10:17

Общество
На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей
#улица 50 лет НЛМК
17
На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей

сегодня, 09:39

Общество
25 мая в Липецкой области - «сухой закон»
#спиртное #алкоголь #запрет
10
25 мая в Липецкой области - «сухой закон»

сегодня, 09:38

Общество