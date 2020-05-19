В детские сады привели 3612 малышей

В том числе почти полторы тысячи детей - в Липецке.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня в нашем регионе открыты 198 садов, работают 416 групп, в которые привели 3612 детей.



В Липецке работают 72 детских сада. Открыты 166 дежурных групп, в которые привели 1495 детей.



Напомним, для возобновления их посещения детьми от родителей требуется справка с места работы. Справка от педиатра не нужна: при входе в детсад малыша осматривает медик.