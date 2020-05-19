Коронавирус
14 минут назад
Рост продолжается: в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19
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Всего в регионе выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус подтверждён ещё у 58 человек в регионе, сообщает оперштаб Липецкой области.
Всего на территории региона выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что днем ранее число вновь зарегистрированных составило 54 человека.
Всего на территории региона выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что днем ранее число вновь зарегистрированных составило 54 человека.
1 370
Миротворец