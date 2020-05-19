Коронавирус

14 минут назад

Рост продолжается: в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19

1 370
Рост продолжается: в Липецкой области зарегистрировано еще 58 человек с COVID-19

Всего в регионе выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус подтверждён ещё у 58 человек в регионе, сообщает оперштаб Липецкой области.
 
Всего на территории региона выявлено 1298 случаев новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что днем ранее число вновь зарегистрированных составило 54 человека. 
1 370

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Миротворец

3 минуты назад
Завтра 57 будет
ответить

Еще в рубрике

Война с вирусом: мировой экономике предсказан коллапс, коронавирус подавили лекарством против гепати...
#коронавирус
22
Война с вирусом: мировой экономике предсказан коллапс, коронавирус подавили лекарством против гепати...

вчера, 16:27

Коронавирус
«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик
#премия #медики #коронавирус
54
«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик

вчера, 15:48

Общество
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 318 человек
#Коронавирус
9
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 318 человек

вчера, 15:32

Коронавирус
Липчан стали реже штрафовать по «антикоронавирусным» статьям
#Коронавирус #штраф
15
Липчан стали реже штрафовать по «антикоронавирусным» статьям

вчера, 13:51

Происшествия
В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования коронавирусом
#коронавирус
97
В Липецкой области — 54 новых случая инфицирования коронавирусом

вчера, 10:12

Новости в instagram
В каждом детсаде Липецка открыты, в среднем, по две дежурные группы
#коронавирус #детсады
24
В каждом детсаде Липецка открыты, в среднем, по две дежурные группы

вчера, 10:06

Общество