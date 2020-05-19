25 мая в Липецкой области - «сухой закон»

В этот день запрещено торговать спиртным в рознице.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 25 мая в регионе запрещена реализация алкоголя в магазинах. Временное ограничение связано с региональным законодательством и вводится в соответствии с п.3 ч.1 ст. 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 N 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области»



Обычно на этот день, или его канун, выпадал Последний звонок в школах. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этот праздник не состоится в привычном формате, но по требованию закона розничная реализация спиртного 25 мая должна быть приостановлена. В июне липчан ждут сразу две даты, когда будет введет своеобразный «сухой закон»: 1 июня - Международный день защиты детей и 27 июня - День молодежи. Это, опять же, требования регионального закона.