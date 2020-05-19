Общество

сегодня, 09:38

25 мая в Липецкой области - «сухой закон»

3 2018
#спиртное #алкоголь #запрет #продажа
1
25 мая в Липецкой области - «сухой закон»

В этот день запрещено торговать спиртным в рознице.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 25 мая в регионе запрещена реализация алкоголя в магазинах. Временное ограничение связано с региональным законодательством и вводится в соответствии с п.3 ч.1 ст. 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 N 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области»

Обычно на этот день, или его канун, выпадал Последний звонок в школах. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этот праздник не состоится в привычном формате, но по требованию закона розничная реализация спиртного 25 мая должна быть приостановлена. В июне липчан ждут сразу две даты, когда будет введет своеобразный «сухой закон»: 1 июня - Международный день защиты детей и 27 июня - День молодежи. Это, опять же, требования регионального закона.
3 2018
#спиртное #алкоголь #запрет #продажа
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Частное мнение

10 минут назад
Инквизитор, Хоть обзатаривайтесь. У администрации логика по вопросу этих ограничений я полагаю следующая: не сделать сильно плохо людям, а чтобы в эти дни на улицах было как можно меньше пьяных, тем более среди молодежи. Навечно же никто не собирается прекратить продажу алкоголя.
ответить

Алкан с ЛТЗ

11 минут назад
Я свойскую!
ответить

Инквизитор

сегодня, 09:47
Опять затариваться надо. Законы придумывают умолишонные.
ответить

Еще в рубрике

Мэрия Липецка запланировала создание 20 площадок для выгула собак
#приют для собак
Мэрия Липецка запланировала создание 20 площадок для выгула собак

30 минут назад

Общество
На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей
#улица 50 лет НЛМК
9
На проектирование реконструкции автодороги по улице 50 лет НЛМК выделено 9,3 миллиона рублей

сегодня, 09:39

Общество
В Липецке открывают классы для опережающих сверстников детей
#образование #школа #проект
9
В Липецке открывают классы для опережающих сверстников детей

сегодня, 09:29

Общество
Начат прием заявлений на зачисление в новые детсады
#дошкольники #детский сад
1
Начат прием заявлений на зачисление в новые детсады

вчера, 17:26

Общество
«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик
#премия #медики #коронавирус
54
«Коронавирусные» премии получит каждый десятый липецкий медик

вчера, 15:48

Общество
На проспекте Победы заканчивается замена газовых сетей
#проспект Победы #реконструкция
9
На проспекте Победы заканчивается замена газовых сетей

вчера, 14:54

Общество