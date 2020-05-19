Происшествия
24 минуты назад
В Тербунском районе обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны
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Опасные находки уничтожены на полигоне
В районе села Васильевка Тербунского района поисковиками клуба "Зверобой" обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы, патроны к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды 152 мм и 45 мм, 2 гранаты Ф1, всего 27 единиц взрывоопасных предметов, уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной службы России.
Фото: ugpss48.ru
Боеприпасы, патроны к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды 152 мм и 45 мм, 2 гранаты Ф1, всего 27 единиц взрывоопасных предметов, уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной службы России.
Фото: ugpss48.ru
118