Происшествия

24 минуты назад

В Тербунском районе обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

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#боеприпасы
В Тербунском районе обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Опасные находки уничтожены на полигоне

В районе села Васильевка Тербунского района поисковиками клуба "Зверобой" обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы, патроны к стрелковому оружию, артиллерийские снаряды 152 мм  и 45 мм, 2 гранаты Ф1, всего 27 единиц взрывоопасных предметов, уничтожены на полигоне Тербунского района, сообщили в управлении Государственной противопожарной службы России. 

Фото: ugpss48.ru

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#боеприпасы

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