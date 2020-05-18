Сетевой развратник получил 14 лет колонии, одной из его жертв стала 5-летняя дочь соседей

В Липецкой области вынесен приговор 47-летнему мужчине, которого обвиняли в развращении трех девочек, самой младшей из которых было всего пять лет, и распространении детской порнографии. Детей житель Тербунского района развращал через социальные сети.

Действия мужчины следствие и суд квалифицировали по пп. «а,г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста).



- Следствием и судом установлено, что подсудимый на протяжении нескольких месяцев под вымышленным именем развращал через социальную сеть 5-летнюю девочку. Он направлял ребенку сообщения развратного содержания, порнографические видеоматериалы и свои фотоснимки в обнаженном виде. Девочка, ещё не умевшая читать и писать, отправила мужчине голосовое сообщение с просьбой не писать ей, но мужчина оказался настойчивым и продолжил общение. Тогда ребенок рассказал обо всем взрослым. От имени дочери переписку продолжили родители и узнали в собеседнике соседа. О произошедшем они сообщили в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Соседа девочки задержали и заключили под стражу. Следователи установили, что жертвами мужчины стали еще две девочки, 10 и 12 лет. Зная о малолетнем возрасте собеседниц, он вел с ними переписку на темы сексуальных отношений, побуждал фотографироваться в обнаженном виде и направлять эти фотографии ему. В ходе общения в социальной сети он также отправлял им видеофайлы с детской порнографией и свои личные фото.



Вину в совершении преступлений мужчина признал еще на стадии предварительного следствия, пояснив свои действия «зависимостью». Однако результаты судебных экспертиз опровергли наличие каких-либо психиатрических расстройств и подтвердили его вменяемость. Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

