Общество

40 минут назад

Начат прием заявлений на зачисление в новые детсады

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#дошкольники #детский сад
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Начат прием заявлений на зачисление в новые детсады

Родителей детей, зарегистрированных на закрепленных за учреждениями территориях, могут подавать документы.

Департамент образования начал прием заявлений от родителей на зачисление дошкольников в планируемые к сдаче в 2020 году детские сады. Об этом в Instagram сообщила председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

- В этом году будет создано 1050 дополнительных мест для наших дошкольников, завершится строительство трех зданий детских садов, расположенных в микрорайонах «Звёздный» (ДОУ 4), «Победа» (ДОУ 2) и «Европейский» (ДОУ 32). Каждый детский сад рассчитан на 350 мест, из них 80 мест для детей в возрасте до 3-х лет. Комплектование детского сада в микрорайоне «Европейский» будет осуществляться из числа детей, состоящих в очереди детский сад № 32. Для записи детей в детские сады в микрорайонах «Звёздный» и «Победа» заявления от родителей будут приниматься с сегодняшнего дня в департаменте образования (ул. Космонавтов, дом 56 а, кабинеты № 214, 405). При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию), - уточняет Светлана Бедрова.
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#дошкольники #детский сад
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