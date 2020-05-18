В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием фронтальных разделов атлантического циклона, погода будет неустойчивой, с дождями различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.



День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 1934 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 0 градусов.

